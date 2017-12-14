В Азербайджане предложено провести мониторинг применения закона об ограничении использования табачных изделий

2017-12-14 20:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено провести мониторинг применения некоторых законов, в том числе принятого недавно закона «Об ограничении использования табачных изделий».

С подобным предложением выступил член комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики Ильхам Мамедов на проведенном в четверг заседании комитета.

По его словам, закон «Об ограничении использования табачных изделий» является результатом многолетнего труда.

"В результате проявленной политической воли этот важный законопроект был, наконец, принят. Общественность не знает о некоторых принятых законах. Общественность можно проинформировать, проводя региональные совещания. В то же время я предлагаю провести мониторинг применения некоторых законов, в том числе принятого недавно закона «Об ограничении использования табачных изделий»", - сказал депутат.

Мамедов считает, что проведение мониторинга поспособствует тому, чтобы закон стал еще более действенным.