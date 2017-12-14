В Азербайджане предложено освободить инвалидов I группы по зрению от платы за обучение

2017-12-14 21:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено освободить инвалидов I группы по зрению от платы за обучение.

С подобным предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли.

По его словам, может быть рассмотрен вариант оплаты обучения инвалидов I группы по зрению за счет государственного бюджета.

"Вчера ко мне пришли два инвалида I группы по зрению, которые поступили в консерваторию. Плата за обучение составляет примерно 200 манатов. По моим расчетам, в высших учебных заведениях обучаются 18 инвалидов по зрению, так что эта сумма не будет превышать 100 тысяч манатов. Возможно, этот вопрос будет обсужден в ходе следующей сессии. Постараемся, чтобы и эта проблема данной группы людей была решена", - сказал Раджабли.