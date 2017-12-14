Военное руководство Турции, Ирака и США обсудило вопросы обеспечения безопасности в регионе

2017-12-14 21:18 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Главы Генштабов Вооруженных сил Турции и Ирака Хулуси Акар и Усман аль-Ганми провели в четверг в Анкаре встречу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти и главой Центрального командования Вооруженных сил США генералом Джозефом Вотелом, передают в четверг турецкие СМИ.

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также необходимые меры по борьбе с террористическими организациями. Входе переговоров также была затронута тема того, как не допустить возрождения экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.