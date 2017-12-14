Сенатор призвал Трампа подать в отставку из-за обвинений в домогательствах

2017-12-14 21:18 | www.trend.az | 6

Сенатор Берни Сандерс призвал президента США Дональда Трампа подать в отставку из- за обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против американского лидера несколько женщин, передает в четверг ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

"Да, я думаю, что он должен подать в отставку", - заявил в эфире CNN Сандерс, который является независимым сенатором, однако в 2016 году претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон.

"У вас есть президент, которого много-много женщин обвиняли, по меньшей мере, в домогательствах, - сказал Сандерс. - Это тот самый парень, который на видеопленке, которую видели все в США, по сути дела, хвастался своими сексуальными нападениями на женщин".

Сандерс привел в пример Трампу сенатора-демократа от штата Миннесота Эла Франкена, ушедшего в отставку из-за обвинений в домогательствах в его адрес. При этом Берни Сандерс добавил, что он не верит в то, что Трамп действительно добровольно уйдет с поста президента.

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд 11 декабря также призвала Трампа подать в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, передает CNN. Она высказала мнение, что действия, в которых они обвиняют Трампа, представляют собой уголовные преступления.