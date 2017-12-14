Индийского министра счастья обвинили в убийстве

2017-12-14 22:35 | www.oxu.az | 4

В Индии разыскивают министра счастья штата Мадхья-Прадеш, подозреваемого в убийстве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает New York Post. Суд выдал ордер на арест политика.

«Его ищет полиция. Мы уверены, что сможем напасть на его след», — заявили местные власти.

По сведениям издания, Лал Сингх Арья подозревается в убийстве одного из оппозиционных политиков в 2009 году. Подробности этого дела не уточняются.

Мадхья-Прадеш — первый штат, в котором появилось Министерство счастья. В нем проживают около 70 миллионов человек. Арья стал министром в 2016 году.

С.Б.

