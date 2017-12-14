Во Франции назвали ДТП с автобусом и поездом "чрезвычайной ситуацией"

2017-12-14 21:59 | www.trend.az | 4

Столкновение школьного автобуса с поездом, в результате которого погибли несколько человек, представляет собой "чрезвычайную ситуацию", премьер-министр Франции контролирует работу экстренных служб, заявил министр национального образования страны Жан-Мишель Бланкер, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще девять пострадали в результате столкновения регионального поезда TER и школьного автобуса на юге Франции, в коммуне Милла, недалеко от города Перпиньян. Телеканал BFMTV сообщает о четырех погибших, среди жертв и пострадавших - дети.

"Это чрезвычайная ситуация. Премьер-министр контролирует действия служб спасения, все делается для того, чтобы справиться с последствиями этого инцидента", — заявил Бланкер в эфире телеканала BFMTV.