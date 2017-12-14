Беларусь и Турция подписали программу сотрудничества в области туризма

2017-12-14 22:17 | www.trend.az | 4

В Минске состоялось пятое заседание смешанной белорусско-турецкой комиссии по туризму, на котором подписана программа сотрудничества в области туризма, передает Белта.



Турецкую делегацию возглавил заместитель министра культуры и туризма Омер Арисой, белорусскую - заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.



Михаил Портной отметил, что Турция является одним из целевых рынков, на котором Беларусь эффективно работает. "Подписанная совместная программа обозначает шаги и дальнейшие наши действия по взаимному увеличению потоков туристов", - сказал он.



Турция традиционно является одним из популярных направлений для белорусских туристов. "Турция представляет интерес для сотрудничества в области туризма не только как регион, известный своими курортами, но также как страна, имеющая значительный опыт в организации гостиничного бизнеса, туристской индустрии, характеризующейся высоким уровнем развития и занимающей важное место в экономике", - констатировал Михаил Портной.



Заместитель министра культуры и туризма Турции подчеркнул, что Беларусь - привлекательная страна для турецких туристов, в первую очередь их интересует оздоровительный и природный туризм. "Мы хотим развивать отношения в сфере туризма с Беларусью. Турпотоки между нашими странами можно и нужно увеличивать. Главной целью является работа над увеличением количества рейсов. Мы надеемся, что до следующего летнего сезона количество регулярных рейсов между Турцией и Беларусью достигнет семи в неделю", - заявил Омер Арисой.



В ходе пятого заседания смешанной белорусско-турецкой комиссии по туризму представители органов госуправления и туристического бизнеса двух стран обсудили вопросы взаимного сотрудничества, увеличения туристических потоков и инвестиций, а также авиасообщения между странами.

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