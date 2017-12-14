Турция продолжит поддерживать Сомали в борьбе с терроризмом - МИД

2017-12-14 22:20 | www.trend.az | 4

БАКУ Trend/ - МИД Турции осудил теракт в полицейской академии в столице Сомали Могадишо. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

"Строго осуждаем теракт, нацеленный на нарушение стабильности и безопасности. Желаем упокоения душ погибших и скорейшего выздоровления раненым. Турция продолжит поддерживать народ и правительство Сомали в борьбе с терроризмом, а также международные усилия по этому вопросу", - говорится в заявлении МИД страны.