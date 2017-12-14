Американские F-22 перехватили российские Су-25 в небе над Сирией

2017-12-14 22:22 | www.trend.az | 5

Два истребителя ВВС США F-22 осуществили перехват двух российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией в районе реки Евфрат. Об этом ТАСС заявил в четверг представитель Пентагона Эрик Пэхон.

"13 декабря два российских самолета Су-25 залетели в координируемое [возглавляемой США международной антитеррористической] коалицией воздушное пространство восточного берега реки Евфрат недалеко от Бу-Кемаля (Сирия) и были незамедлительно перехвачены двумя F-22 Raptor, осуществляющими прикрытие с воздуха наземных сил партнеров, проводящих операции по разгрому ИГ ("Исламское государство"), - заявил он.

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