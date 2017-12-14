Названа стратегическая цель Украины

2017-12-14 23:22 | www.apa.az | 5

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе назвал стратегическую цель Украины. Как передает Vesti.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Евро-атлантическая интеграция является стратегической целью Украины», — заявил Турчинов.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и гибридные угрозы, «которые сейчас стоят перед Украиной».

Ранее Александр Турчинов заявил, что Украина разрабатывает новые ракеты, которые будут лучше российских аналогов.