Саммит ЕС продлил экономические санкции против России

2017-12-14 23:43 | www.trend.az | 6

Лидеры стран-членов ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, заявил председатель Евросовета Дональд Туск, передает РИА Новости.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", - написал Туск в Twitter.

Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Как ранее сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе. Санкции, по информации представителей ЕС, будут продлены на полгода без изменений.