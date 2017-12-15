Лидеры ЕС решили продлить санкции против России

2017-12-15 00:20 | www.oxu.az | 6

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции.

Как передает Oxu.Az, об этом агентству ТАСС рассказал европейский дипломатический источник.

Он уточнил, что главы государств дали зеленый свет для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

С.Б.

