США создадут коалицию для противостояния Ирану

2017-12-15 01:12 | www.trend.az | 4

США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет РИА Новости.

"Вы увидите, что мы создадим коалицию, чтобы реально противостоять Ирану и тому, что они (власти Ирана - ред.) делают", - заявила Хейли на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом она вновь обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН, которые запрещают стране производит ракеты, а также в поддержке терроризма и в целом в "агрессивном поведении" в регионе.