В Баку вооруженный ножом мужчина намеревается совершить самоубийство

2017-12-15 01:24 | www.apa.az | 4

В поселке Бина Хазарского района Баку неизвестный мужчина намеревается совершить самоубийство. Как сообщили АПА в МЧС, вооруженный ножом мужчина грозится броситься с крыши пятиэтажного дома, расположенного рядом с маркетом «Гартал».

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и спасатели МЧС. На месте происшествия приняты меры безопасности. Специальная группа из числа спасателей МЧС в целях предотвращения самоубийства ведет психологическую беседу с мужчиной.