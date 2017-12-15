В Баку мужчина грозится прыгнуть с крыши – ФОТО

2017-12-15 02:04 | www.oxu.az | 4

В поселке Бина Хазарского района Баку неизвестный мужчина намеревается совершить самоубийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вооруженный ножом мужчина грозится броситься с крыши пятиэтажного дома, расположенного рядом с маркетом «Гартал».

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и спасатели МЧС. На месте происшествия приняты меры безопасности. Специальная группа из числа спасателей МЧС в целях предотвращения самоубийства ведет психологическую беседу с мужчиной.

С.Б.

