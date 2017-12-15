Легкомоторный самолет разбился на юге ФРГ

2017-12-15 02:03 | www.trend.az | 6

Три человека погибли в результате крушения легкого самолета деловой авиации недалеко от немецкого города Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге ФРГ. Об этом, как пишет, ТАСС, сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на полицию.

Самолет Cessna Citation 510 вылетел из Франкфурта-на-Майне и направлялся в город Фридрихсхафен. Полиция продолжает работы на месте крушения. Другие подробности не приводятся.

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