В Баку предотвращено самоубийство - ОБНОВЛЕНО

2017-12-15 02:16 | www.apa.az | 5

В поселке Бина города Баку предотвращена попытка суицида. Как сообщает АПА, грозившийся выброситься с крыши пятиэтажного дома житель поселка Джавид Садигов 1995 года рождения нанес себе ранение ножом. Находящиеся на крыше правоохранители, оперативно среагировав, задержали Дж.Садигова и, спустив с крыши, передали врачам скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу с ножевым ранением.

По сообщению, Дж.Садигов находился в нетрезвом состоянии. Также сообщается, что 17-летний брат Джавида Эмин 21 июня совершил суицид, выбросившись с крыши указанного здания. Грозившийся покончить с собой Дж.Садигов, находясь на крыше, выражал недовольство расследованием причин самоубийства брата.

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В поселке Бина Хазарского района Баку неизвестный мужчина намеревается совершить самоубийство. Как сообщили АПА в МЧС, вооруженный ножом мужчина грозится броситься с крыши пятиэтажного дома, расположенного рядом с маркетом «Гартал».

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и спасатели МЧС. На месте происшествия приняты меры безопасности. Специальная группа из числа спасателей МЧС в целях предотвращения самоубийства ведет психологическую беседу с мужчиной.