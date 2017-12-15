«Турецкие авиалинии» отменили рейсы в Италию

2017-12-15 03:00 | www.oxu.az | 7

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» отменила авиарейсы в Италию в связи с забастовкой, запланированной на 15 декабря, передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в связи с этим отменены рейсы Стамбул - Рим, Стамбул - Милан, а также Рим - Стамбул, Милан - Стамбул.

В пятницу, 15 декабря, пройдет тотальная 24-часовая забастовка сотрудников аэропортов Флоренции и Пизы. К бастующим присоединятся пилоты авиакомпаний Ryanair и Vueling.

В этот же день пройдут забастовки работников различных транспортных секторов, в том числе Enav, Enac, пилотов некоторых авиакомпании, таких как Ryanair и Vueling.

С.Б.

