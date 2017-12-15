Афганистан учреждает посольство в Греции

2017-12-15 03:13 | www.trend.az | 4

В Афинах будет учреждено посольство Афганистана, сообщил глава МИД Греции Никос Котзиас на заседании комитета по национальной обороне и международным делам. Стенограмма выступления поступила в РИА Новости из пресс-службы МИД.

"В понедельник приезжает министр иностранных дел Афганистана, потому что Афганистан учреждает посольство в Греции. Это одно из трех новых посольств, которые будут учреждены", - сообщил министр.

Он не сказал, какие еще посольства предполагается открыть в Афинах.