США попросили Китай не препятствовать работе американских НПО - Госдеп

2017-12-15 04:49 | www.trend.az | 4

Представители США и Китая во время состоявшихся в Пекине 14 декабря консультаций обсудили работу американских неправительственных организаций (НПО) на территории КНР. Об этом говорится в распространенном 14 декабря сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

"Стороны обсудили крайне важную роль НПО по содействию общению и контактам между жителями Соединенных Штатов и Китая. Обе страны полагают, что мощь и успех всех государств зависит от защиты и поддержки гражданского общества", - отметили в Госдепартаменте.

"Соединенные Штаты призвали Китай гарантировать, что новый закон о контроле за иностранными НПО позволит обеспечить непрерывное функционирование американских НПО в КНР", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. Стороны условились провести следующую встречу в 2018 году, чтобы "продолжить консультации на рабочем уровне" с целью решать проблемы, о которых сообщают гражданские активисты.