В Нидерландах в ходе нападений с ножом погибли два человека

2017-12-15 04:43 | www.apa.az | 4

Два человека погибли и трое получили ранения в результате серии нападений с ножом в городе Маастрихт (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов, подозреваемый задержан. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

" В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан", — сообщили в полиции.

Как отметили правоохранители, "нет оснований полагать, что инциденты в Маахстрихте связаны с терроризмом".

Голландская газета Algemeen Dagblad пишет, что раненые обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Полиция пока не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.