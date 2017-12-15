Меркель: позиции стран ЕС по миграционной политике на саммите Евросоюза не изменились

2017-12-15 06:28 | www.trend.az | 5

Позиции стран-членов ЕС по миграционной политике и квотам на распределение беженцев пока не изменились. Об этом заявила 15 декабря в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита Евросоюза, пишет ТАСС.

"Здесь позиции не изменились", - сказала она журналистам. В то же время, по словам Меркель, "поставлена ясная задача продолжить работу [на этом направлении] до июня следующего года".

Европейский источник ТАСС сообщил по итогам первого дня саммита, что его участники не достигли согласия по реформированию системы квот на расселение мигрантов, разногласия оказались слишком серьезными и вопрос будет передан на рассмотрение в Совет ЕС.