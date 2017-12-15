Легпром Узбекистана напрямую будет закупать у фермеров хлопок-сырец

2017-12-15 07:21 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 2018 года в Узбекистане вводится, начиная с урожая хлопка-сырца, в порядке эксперимента, система заказа и авансирования производства хлопка-сырца напрямую у фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных производителей отечественными предприятиями текстильной промышленности.

Это предусмотрено, принятым накануне указом президента страны «О мерах по ускоренному развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности».

При этом сорт и объем закупаемого хлопка, сроки и порядок его передачи определяются договором, заключаемым между фермерским хозяйством и предприятием текстильной промышленности.

Первичная переработка хлопка-сырца осуществляется хлопкоочистительным предприятием на давальческой основе либо на собственном или арендованном текстильным предприятием хлопкоочистительном предприятии.

Предприятия текстильной промышленности осуществляют финансирование затрат фермерских хозяйств (семена хлопчатника, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, средства химической защиты растений, затраты на выплату заработной платы и оплату оказанных услуг, прочие расходы) путем авансирования не менее 60 процентов от стоимости заключаемого договора.

Цена на хлопок-сырец, закупаемый предприятиями текстильной промышленности, устанавливается на договорной основе исходя из анализа фактических затрат и рентабельности фермерских хозяйств и не должна быть ниже установленных цен для государственных нужд.

Предприятия текстильной промышленности реализуют полученные семена хлопчатника масложировым предприятиям, дополнительную продукцию (линт, улюк) – другим потребителям через биржевые торги.

Закупаемый хлопок-сырец используется предприятиями текстильной промышленности исключительно для его дальнейшей глубокой переработки.

Кабинету Министров Республики Узбекистан поручено обеспечить в срок до 10 января 2018 года перезаключение в установленном порядке фермерскими хозяйствами договоров контрактации на выращивание и поставку хлопка-сырца с учетом вводимого эксперимента на систему заказа и авансирования производства хлопка-сырца напрямую с предприятиями текстильной промышленности, а также участниками хлопково-текстильных кластеров, в срок до 15 января 2018 года - определение территории и площади земельных участков для проведения эксперимента; а также установление государственных закупочных цен на хлопок-сырец урожая 2018 года.

Также Кабмин с учетом перезаключенных договоров должен определить в срок до 20 января 2018 года объема заказа АО «Узпахтасаноат» на посев хлопка-сырца урожая 2018 года в разрезе фермерских хозяйств, не охваченных договорами контрактации на выращивание и поставку хлопка-сырца напрямую с предприятиями текстильной промышленности, а также участниками хлопково-текстильных кластеров.

Согласно указу создается Ассоциация предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана и ликвидируется АО «Узтекстильпром» с последующей безвозмездной передачей » его имущества и других средств, принадлежащих государству новой Ассоциации.