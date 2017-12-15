МВД Узбекистана планирует сотрудничать с Южной Кореей по противодействию преступности в сфере компьютерных технологий

2017-12-15 07:25 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - МВД Узбекистана планирует наладить с корейскими специалистами взаимовыгодное сотрудничества по противодействию преступлений в сфере компьютерных технологий и в сети Интернет.

Как сообщили в МВД, обсуждение данного вопроса состоялось в ходе встречи, на которой начальник Главного экспертно-криминалистического центра (ГЭЦ) министерства внутренних дел Узбекистана подполковник Наил Галипшин и начальник управления Следственного департамента при МВД республики подполковник Бахтиёр Бердиалиев провели переговоры со специалистами Дивизиона цифровых экспертиз Национального центра цифровых экспертиз (NDFC) при Генеральной прокуратуре Республики Корея.

На встрече глава ГЭКЦ отметил, сто сегодня перед правоохранителями остро стоит задача проведения так называемых компьютерных экспертиз, наряду с такими традиционными и специальными исследованиями, как дактилоскопия, техническая экспертиза документов и автотехническая экспертиза, баллистика, трасология, физико-химические исследования и другими.

В настоящее время в МВД ведется организационная работа по созданию в составе ГЭКЦ подразделения по проведению компьютерных экспертиз.

В этой связи есть необходимость в специалистах, способных выявлять как сам факт противоправного деяния с применением информационно-коммуникационных и других высоких технологий, так и лиц, причастных к его совершению.

Озабоченность правоохранителей вполне понятна. Пользователей Интернета становится с каждым днем все больше, растет число подписчиков социальных сетей. Есть факты того, что через соцсети вербуют граждан в свои ряды члены террористических организаций.