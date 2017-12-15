Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

2017-12-15 07:37 | www.trend.az | 5

Япония ввела дополнительные санкции против Северной Кореи, заморозив активы 19 организаций, заявил журналистам по итогам заседания правительства страны генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Сегодня на заседании правительства для всестороннего решения проблемы удерживаемых в КНДР японских граждан и проблемы ракетной программы в качестве дополнительных мер было принято решение заморозить активы 19 организаций. Наша страна стоит на принципе "диалога и давления" и "действия на действие", и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея предприняла конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы удерживаемых там японских граждан", - сказал Суга.

Он уточнил, что все организации, против которых введены санкции, являются северокорейскими, но воздержался от подробностей.