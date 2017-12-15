НАТО приветствует поддержку Азербайджаном миссии в Афганистане

2017-12-15 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - НАТО благодарна Азербайджану за поддержку миссии «Решительная поддержка» в Афганистане своим военным контингентом, а также за финансовую поддержку и предоставление транзитных возможностей.

Об этом в интервью Trend и Azernews сказал в пятницу официальный представитель НАТО.

«Мы искренне приветствуем усиленную поддержку со стороны всех союзников и партнеров, в том числе со стороны Азербайджана. Это имеет решающее значение для нашей цели обеспечения мира в Афганистане», - отметил собеседник агентства.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 ноября принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

В ходе заседания глава государства отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО в различных областях.

Подчеркнув активное участие Азербайджана в различных миссиях и операциях НАТО, Президент Ильхам Алиев констатировал, что, в свою очередь, НАТО активно участвует в разминировании территорий в Азербайджане.

Было отмечено, что Азербайджан расширяет миротворческую деятельность в Афганистане и сотрудничает с этой страной в экономической и других сферах на двустороннем уровне.

Отметим, что НАТО и Азербайджан активно сотрудничают в области демократических и институциональных реформ, военной реформы, а также ведут практическое сотрудничество во многих других областях. Программа сотрудничества Азербайджана и НАТО изложена в Индивидуальном плане действий партнерства Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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