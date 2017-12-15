В Баку проведен торжественный прием по случаю Национального дня Катара

2017-12-15 08:16 | www.apa.az | 4

По случаю Национального дня Катара в посольстве этой страны в Баку 14 декабря был проведен торжественный прием.

Как передает АПА, выступивший в мероприятии посол Юсиф бин Гасан аль Саи отметил, что отношения Азербайджан-Катар развиваются по возрастающей во всех сферах.

По словам посла, отношения были значительно развиты и в завершающемся году.

Выступивший в мероприятии глава МЧС Азербайджана Кемаледдин Гейдаров отметил, что Катар сыграл важную роль в решении ряда проблем Азербайджана.

По словам министра, Катар из-за динамического развития превратился в страну с развитой экономикой. Катар и Азербайджан успешно сотрудничают и в рамках международных организаций».

Министр отметил, что Баку высоко оценивает поддержку Катара, оказываемой справедливой позиции Азербайджана по карабахскому конфликту.

К.Гейдаров отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается во многих сферах. Этому способствует также связи между главами государств: «Сотрудничество между двумя странами успешно развивается во всех сферах. Подписаны соглашения в технической, торговой, аграрной, туристической сферах. Торговый оборот в 2016 году увеличился на 30%. Надеюсь на дальнейшее развитие связей в последующие годы».