В Грузии откроются 7 новых отелей брэнда Marriott

2017-12-15 14:41 | www.trend.az | 6

Через 3-4 года Marriott планирует управлять 7 новыми гостиницами в Грузии. Региональный вице-президент компании Панкадж Бирла, что Marriott хочет получить статус крупнейшего гостиничного оператора в Грузии, передает "Бизнес Грузия".

"Мы очень позитивно настроены в отношении Грузии. Я лично приезжаю в Грузию с 2005 года, и вижу большие изменения. Во время каждого визита вижу развитие.

Marriott старается предложить сервис гостям всех классов. Мы объединяем 12 разных брендов, в них есть бренды, как среднего, так и высокого класса. Например, бренд "Мокс" относительно дешевый, и предназначен для молодого потребителя, и его цена будет соответствующей.