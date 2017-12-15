Облачная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

2017-12-15 14:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Облачная погода в Азербайджане, которая сохранится до конца недели, может вызвать дискомфорт у некоторых людей, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание облачной погоды, ночью и утром местами туман, морось, юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 9-12, в Баку ночью ожидается 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах морось, ветер восточный.