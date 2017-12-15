Великобритания выразила поддержку завершению строительства Южного газового коридора

2017-12-15 13:46 | www.apa.az | 3

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с министром торговли и поощрения экспорта Великобритании, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэйрхэд.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, на встрече основное внимание было уделено энергетическому аспекту отношений между Азербайджаном и Великобританией, перспективам сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Министр энергетики отметил, что нефтегазовый сектор на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в экономике страны, однако в настоящее время проводятся реформы для диверсификации экономики и обеспечения развития ненефтяного сектора. П.Шахбазов высоко оценил деятельность Великобритании как энергетического партнера Азербайджана с первых лет независимости, роль как ключевого инвестора и успешную модель сотрудничества, сформированную на примере BP. Реализация проекта «Шахдениз-2» и продление соглашения по Азери-Чираг-Гюнешли говорят об обеспечении интересов обеих стран в долгосрочной перспективе.

Британский министр выразила поддержку со стороны правительства в реализации проектов, осуществляемых в энергетическом секторе Азербайджана при участии BP, а также в завершении строительства Южного газового коридора.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим важным вопросам энергетического сотрудничества.