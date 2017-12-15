Зияфет Аскеров: «Прессе созданы условия писать об армии со ссылкой на Минобороны, делать что-либо сверх этого неправильно»

2017-12-15 13:47 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса первый вице-спикер, председатель комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Зияфет Аскеров прокомментировал протесты в связи с отменой ограничений в доступе к информации по ВС для прессы и НПО.



Как сообщает АПА, З. Аскеров сказал, что прессе созданы условия писать об армии со ссылкой на Минобороны, делать что-либо сверх этого неправильно.



Он привел в пример ситуацию во время операции США в Ираке: «Нам тоже следует сказать, что об армии писать не надо, как это сделали США во время войны в Ираке? Хотите, чтобы мы сделали так же? Давайте мы, как и США, скажем «займитесь своим делом, мы воюем?».

Обратившись к журналистам в зале, вице-спикер сказал: «Вы слышали, уважаемые журналисты? Пишите правду!».

З. Аскеров сказал, что азербайджанская армия одна из самых демократичных в мире: «Мнения о положении законопроекта «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», в котором закрепляется право армии вмешиваться во внутриполитические процессы, неправильны. ВС состоят не только из армии. Армия не имеет какого-либо отношения к внутренней политике. Вопросами внутри станы будут заниматься Внутренние Войска, а не армия».

Кроме того, З. Аскеров отреагировал на слова депутата Таира Керимли, который предложил наряду с вытеснением врага с нашей территории, наделить азербайджанскую армию полномочием преследовать его на территории страны-оккупанта: «Тахир муаллим, тогда это будет считаться оккупацией».