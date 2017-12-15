УЕФА похвалила поступок игрока «Кяпяз» как пример fair-play – ВИДЕО

2017-12-15 13:50 | www.oxu.az | 4

Поступило письмо из комитета fair-play и социальной ответственности УЕФА.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, письмо за подписью председателя комитета Петера Гиллиерона направлено клубу «Кяпяз», а копия в АФФА.

В письме похвалили пример fair-play, выполненный игроком хозяев поля Виктором Осегейлом во время матча между «Кяпяз» и «Карабахом» в Гяндже в рамках 11 тура Премьер-лиги Азербайджана.

Напомним, что на 26-й минуте, когда счет был 0:0, после борьбы в пределах штрафной площадки между футболистом «Кяпяз» Виктором Осегейлом и вратарем «Карабаха» Ибрагимом Шехичем, главный арбитр матча назначил штрафной (11-метровый) удар. Подойдя к рефери, Осегейл заявил, что в его отношении не было нарушения правил и арбитр ликвидировал решение о пенальти. АФФА проинформировала комитет fair-play и социальной ответственности УЕФА о верности игрока правилам честной игры.

Н.О.