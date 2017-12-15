YARAT представил международную экспозицию "Разрушаясь, стремимся ввысь" (ФОТО)

2017-12-15 14:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT в Баку состоялось открытие выставки "Разрушаясь, стремимся ввысь" мастеров современного искусства из Грузии, США, Бельгии и Великобритании, сообщает Trend Life.

На предшествующей экспозиции пресс-конференции кураторы выставки Суад Гараева-Малеки и художественный и стратегический директор YARAT Бьйорн Гельдхоф, а также художник Ян Фабро рассказали о представленных работах и их концепции, ответили на вопросы журналистов.

Было отмечено, что Пространство современного искусства YARAT представляет новую коллективную выставку, которая раскрывает отношение к истории культуры и монументальности, а также рассматривает феномен энтропии и пробуждающегося самосознания – двух состояний, постоянно сопровождающих человечество. Работы Резы Арамеша, Важико Чачхиани, Яна Фабра, Гошки Мацуги и Стивена Г. Родса отражают двойственность положения человечества: положение это характеризуется стремлением двигаться вперед и постоянной борьбой с растерянностью и забвением.

Открытие выставки "Разрушаясь, стремимся ввысь" вызвала большой интерес общественности. Среди гостей были министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор Фарах Алиева, учредитель Nargis Fund и Издательского дома Nargis, главный редактор журнала Nargis Ульвия Махмудова, деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Открывает выставку работа Важико Чачхиани "Но ах, мои враги и о, мои друзья" (2016) – свеча, горящая с обеих сторон. Инсталляция вступает в диалог с другой работой художника - фильмом "Зима, которой не было" (2017). В кадре кавказец средних лет, проезжающий со своей собакой через живописный грузинский ландшафт, волочит нелепый социалистический памятник за своим грузовиком. В данном случае обычное путешествие становится метафорой утраты истории, которую переживает целое поколение.

Повествование о неизбежных потерях усиливается апокалиптической инсталляцией Стивена Г. Родса "Wilkommen Assumption" (Убеждения Уилькоммена, 2017). В работе затрагиваются катастрофические последствия отказа признать экологический и экономический крах, с которым сталкивается наше поколение, в частности, опираясь на недавний и исторический опыт Нового Орлеана.

В следующей комнате художница Гошка Мацуга представляет работы из серии "До начала и после конца" (2016). Размещенные на двух столах свитки испещрены рисункам, которые сделаны роботами, созданными Патриком Трессетом. Архивируя прогресс цивилизации, они иллюстрируют путь человечества сквозь творческие и разрушительные процессы.