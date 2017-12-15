Минсвязи Азербайджана и Служба ASAN научат граждан пользоваться е-услугами

2017-12-15 14:47 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приступает к сотрудничеству со Службой ASAN в сфере электронного правительства, сказал на конференции "Технологии и инновации: перспективы экономических реформ и развития" замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По словам Велизаде, в рамках сотрудничества предусматривается создание в центрах Службы ASAN специальных уголков е-правительства, где будут установлены компьютеры, с помощью которых граждане смогут научиться пользоваться электронными услугами.

"Сотрудничество с ASAN в этой области уже началось и в ближайшее время, полагаю, мы сможем провести презентацию в рамках нашего совместного сотрудничества", - сказал Велизаде.

Портал "Электронное правительство" (e-gov.az) является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронном виде.