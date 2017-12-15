Главный токсиколог: «В 2017 году от укуса каракурта умерли 5 человек»

2017-12-15 14:09 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом сказал главный токсиколог Министерства здравоохранения Азер Магсудов.

По его словам, по сравнению с прошлым годом в 2017 году случаи смерти от укуса каракурта сократились.

Главный токсиколог отметил, что в этом году уксусной кислотой отравились 237 человек: «Один человек умер от отравления уксусной кислотой. По сравнению с прошлым годом в 2017 году случаи смерти от отравления уксусной кислотой также сократились».

А.Магсудов подчеркнул, что в нынешнем году число укуса змей увеличилось: «В этом году в отдел токсикологии Клинического медицинского центра обратились 104 человека в связи с укусами змей. Среди обратившихся случаев смерти зарегистрировано не было».

Главный токсиколог также добавил, что в течение года 89 человек отравились спиртными напитками: «По сравнению с прошлым годом в этом году случаи отравления спиртными напитками возросли. Среди отравившихся никто не умер».