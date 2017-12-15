Проводятся сборы руководящего состава Вооруженных сил - ФОТО

2017-12-15 14:00 | www.oxu.az | 6

Проводятся сборы с участием всего руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, перед началом сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих всех видов и родов войск Вооруженных сил, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров, был проведен строевой смотр личного состава.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания участников сборов задачи, поставленные перед армией президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, господином Ильхамом Алиевым, дал общие указания по проведению сборов и определили задачи по основным направлениям.

Были приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также был проверен уровень физической подготовки личного состава.

На учебных участках, организованных в полевых условиях, были выполнены стрельбы из штатного оружия бронетехники и стрелковых оружий.

Н.О.