Азербайджанская армия не будет вмешиваться во внутренние вопросы страны - Зияфет Аскеров

2017-12-15 14:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия не будет вмешиваться во внутренние вопросы страны и после принятия законопроекта «О вооруженных силах Азербайджана», сказал в пятницу первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании парламента.

"Вооруженные силы состоят не только из армии. Армия не имеет отношения к внутренней политике. Теми или иными внутренними вопросами будут заниматься внутренние войска, а не армия», - сказал Аскеров.

Первый вице-спикер призвал некоторые печатные издания не распространять недостоверную информацию по данному вопросу.

Он добавил, что азербайджанская армия - одна из демократических армий в мире. "Пресс-служба Минобороны создает все необходимые условия для того, чтобы писать об армии", - сказал Аскеров.

После обсуждений законопроект был принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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