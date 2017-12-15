Банк России снизил ключевую ставку

2017-12-15 14:55 | www.trend.az | 5

Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,75% годовых, сообщает регулятор.

ЦБ РФ допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года, говорится в материалах регулятора по итогам заседания совета директоров, передает ТАСС.

"Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года", - отмечается в сообщении.

Банк России также сообщает, что продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Также ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в 2017 году на уровне менее 3%, и по мере исчерпания влияния временных факторов ее постепенное приближение к 4% к концу 2018 года. По данным Банка России, годовая инфляция в России на 11 декабря 2017 года составила 2,5%.