Минздрав обнародовал причину лекарственных отравлений

2017-12-15 14:24 | www.apa.az | 4

«Число случаев отравления угарным газом снизилось по сравнению с 2016 годом».

Как сообщает АПА, об этом сообщил главный токсиколог Минздрава Азер Магсудов.



По его словам, если в 2016 году с диагнозом «отравление угарным газом» в медицинские учреждения поступили 455 человек, то в 2017 году число таких случаев составило 207. «Один человек из числа отравившихся скончался».

А.Магсудов также отметил, что в связи с лекарственным отравлением в этом году поступило 1100 обращений. 602 человека проходили лечение в отделении токсикологии Клинического Медицинского Центра: «Причинами тяжелого отравления является прием препаратов, не назначенных врачом, а также превышение дозы. Мы рекомендуем пациентам не принимать лекарства без рецепта и медицинского обследования».