Евгений Михайлов: Россия исторически поддерживает Армению

2017-12-15 14:10 | www.oxu.az | 5

«В нагорно-карабахском конфликте Россия исторически поддерживает Армению, так как они давние наши союзники».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил на пресс-конференции в Баку политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.

Но Россия также пытается не ущемить права Азербайджана, отметил политолог.

«Москва принимает все возможные попытки к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И, возможно, все эти мировые тенденции к улучшению взаимоотношений с общемусульманским миром приведут к какому-либо разрешению и данного конфликта. России не нужны проблемы у своих границ», - заявил политолог.

Н.О.