Россия будет добиваться возвращения своей дипсобственности в США – Песков

2017-12-15 15:13 | www.trend.az | 5

Россия продолжит добиваться возвращения своей дипсобственности в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы по-прежнему считаем незаконным такое изъятие дипсобственности. Мы не согласны с этим, по-прежнему будем работать над возвращением той собственности, которая на основании международного права принадлежит РФ", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в вопросе российской дипсобственности в США.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.