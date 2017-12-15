В Кремле сожалеют о решении ЕС продлить санкции против России

2017-12-15 15:14 | www.trend.az | 6

В Кремле сожалеют о решении ЕС продлить действие экономических санкций в отношении России, это не соответствует интересам ни одной из сторон, при этом Москва не отказывается от намерения нормализовать отношения с Брюсселем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Лидеры стран ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года.