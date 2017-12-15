Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима

2017-12-15 14:56 | www.apa.az | 4

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии.

Как сообщает АПА со ссылкой на tvrain.ru, суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов.

Прокуратура попросила приговорить Улюкаева к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

В суд бывший министр приехал с небольшим чемоданом с вещами. В 10 часов утра в пятницу, 15 декабря, к зданию суда его доставил автомобиль службы судебных приставов. Улюкаев на входе в здание заявил журналистам, что ждет «справедливого приговора». В зале заседания кто-то из зрителей передал ему букет белых роз.

Сам бывший министр признался, что после возбуждения уголовного дела его жизнь кардинально изменилась. Однако и в правительстве он был «такой бело-серой вороной», говорил экс-чиновник.

По версии обвинения, 14 ноября 2016 Улюкаев приехал в офис «Роснефти» и получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина сумку с 2 миллионами долларов. Эти деньги, утверждали прокуроры, были взяткой за положительный отзыв министерства о приватизации пакета акций «Башнефти». Отмечалось, что Улюкаев требовал 2 млн долларов от Сечина, находясь 15 октября 2016 года в командировке на Гоа на саммите БРИКС.

Сам Улюкаев утверждал, что не знал, что в сумке были деньги и настаивал, что невиновен.

О вымогательстве взятки в своих показаниях рассказал Сечин. Суд четыре раза вызывал его на допрос, однако глава «Роснефти» не явился на суд. В суде показания дал генерал Олег Феоктистов — бывший замначальника Управления собственной безопасности ФСБ. По информации «Русской службы Би-би-си», на допросе он рассказал, что получил деньги на взятку Улюкаеву в размере двух миллионов долларов от «частного инвестора», который приходится Феоктистову «хорошим знакомым».

Улюкаев попросил проверить Феоктистова и Сечина на ложный донос. По его словам, Сечин отказался приходить на заседания суда, поскольку «осознавал последствия» дачи ложных показаний.