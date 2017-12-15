Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированного Сумгаитского трубопрокатного завода

2017-12-15 14:59 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Сумгаитского трубопрокатного завода ООО Baku Steel Company.

Как передает АПА-Экономикс, председатель Наблюдательного совета ООО Baku Steel Company Расим Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Глава государства запустил в действие завод. Глава государства был проинформирован, что производственная мощность завода после реконструкции увеличена с 90 тыс. тонн до 200 тыс. тонн. На заводе в настоящее время работают 531 человек, средняя зарплата по предприятию составляет 1500 манатов. Трубы, производимые на заводе, помимо реализации на внутреннем рынке также будут экспортироваться. Экспорт продукции планируется Германию, Голландию, Бельгию, Италию, Австрию, Турцию, Россию, Казахстан и Украину.