Девушку спасли от смерти перед свадьбой

2017-12-15 14:43 | www.oxu.az | 4

"10 дней назад к нам поступила девушка, у которой на следующий день должна была состояться свадьба. Вошла в ванную, отравилась угарным газом. К счастью, домашние быстро спохватились. Ее доставили к нам в тяжелом состоянии. Это чудо, что она выжила. Недавно состоялась ее свадьба. На другой день к нам поступил жених, тоже отравившийся в ванной. Вообще, учитывая ситуацию в целом, надо бить сигнал тревоги".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на брифинге сказала заместитель завотделом токсикологии Клинического медицинского центра Махаббат Ибрагимова.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом число токсикологических отравлений заметно снизилось, но все равно остается высоким:

"В прошлом году к нам поступило 455 обращений по поводу отравления угарным газом. В этом году было всего 190 обращений. Один из пострадавших умер в клинике".

По словам М.Ибрагимовой, количество обращений по поводу отравления уксусом уменьшилось с 254 до 237 по сравнению с прошлым годом, лекарственными средствами – с 1062 до 602, аллергическими отравлениями – с 236 до 208, укусов пауков – с 10 до 5, отравлений спиртными напитками – с 103 до 86, по поводу укусов змей – с 90 до 104, отравлений грибами – с 25 до 12.

Э.Ш.

