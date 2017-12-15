В России с 1 января можно будет легально коллекционировать антикварное оружие

2017-12-15 15:17 | www.trend.az | 4

Россияне смогут легально коллекционировать старинное оружие, которое имеет культурную ценность. Как сообщил журналистам начальник Главного управления по лицензионно-разрешительной работе Росгвардии Леонид Веденов, соответствующий закон подписан президентом РФ 5 декабря и вступит в силу с 1 января 2018 года, передает ТАСС.

"Нашла регуляцию норма, дающая легальное право коллекционировать оружие, имеющее историческую, культурную ценность, в том числе антикварное, старинное оружие", - сказал он.

По его словам, раньше до введения этого закона коллекционеры не могли приобрести старинное нарезное оружие без специального режима лицензирования, а только лишь гладкоствольное.

"Теперь можно коллекционировать дуэльные пары (пистолетов), к чему раньше проявлялся большой интерес коллекционеров, но не было регулирования. Также холодное оружие: кортики, ножи старинные - тоже раньше не было", - отметил он, добавив, что со вменением закон может быть доработан.