Молодые ученые Азербайджана обратились к Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

2017-12-15 15:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Участники первого съезда молодых ученых Азербайджана, который проходит в пятницу в Баку, обратились к Президенту Ильхаму Алиеву.

Благодаря государственной политике, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которая продолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, независимый Азербайджан стремительно развивается с социально-экономической и культурно-духовной точки зрения, достаточно укрепились стратегические позиции страны на международной арене, говорится в обращении.

Также подчеркивается, что благодаря успешной государственной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, достигнута цель по превращению нефтяного капитала в человеческий капитал и Азербайджан стал лидирующим государством региона. Отмечается, что благодаря государственной молодежной политике, являющейся одним из важных направлений политики, осуществляемой в стране, были предприняты важные шаги по всестороннему развитию молодого поколения, выявлению творческого и инновационного потенциала, обеспечению его активного участия во всех сферах общества.

В обращении подчеркивается, что достойны внимания меры по повышению роли интеллектуальной молодежи в сфере создания экономики знаний, привлечению к государственному управлению, повышению внимания к сферам образования и занятости.

Представители молодежи отметили, что осуществляемые работы, шаги, предпринимаемые по воспитанию приверженной национальным ценностям, обладающей высокими знаниями и способностями молодежи, и создаваемые условия являются большим стимулом.

В заключение обращения молодые ученые заверили главу государства, что всегда будут поддерживать государственную политику, активно участвовать в деле строительства гражданского общества и создания экономики знаний, приумножат усилия в сфере приведения научного потенциала Азербайджана в соответствие с опытом ведущих научных центров мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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