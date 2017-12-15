Стали известны соперники «Нефтчи» в Анталии

2017-12-15 15:54 | www.apa.az | 4

Стали известны планы подготовки азербайджанского клуба «Нефтчи» в зимнем перерыве чемпионата страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», члены команды, которой с сегодняшнего дня предоставлен отпуск, соберутся на двухэтапные учебно-тренировочные сборы 5-го января.

Первый этап, в котором будет уделено основное внимание физической подготовке пройдёт до 15-го января в Баку. 12-го января предусмотрено проведение контрольной игры с одним из местных клубов.

С 17-го по 31-ое января «чёрно-белые» пройдут подготовку в Анталии (Турция) и поселятся в отеле «Алва Донна» в Белеке. На этой стадии будет уделено основное внимание технической и тактической подготовке.

В Турции «Нефтчи» планирует сыграть 5 контрольных матчей. Подопечные Тарлана Ахмедова встретятся 22-го января с российским клубом «СКА-Хабаровск», 25-го с румынской «Конкордией» и украинским «Черноморцем», а 27-го с российским клубом «Крылья Советов».

Соперник команды в контрольном матче, запланированном на 30-ое января, ещё не уточнён.

Отметим, что в «СКА-Хабаровске», являющемся одним из соперников «Нефтчи» играет бывший футболист «чёрно-белых» Георгий Наваловский.