Минздрав назвал причину отравлений лекарствами

2017-12-15 14:54 | www.oxu.az | 4

«Число случаев отравления угарным газом снизилось по сравнению с 2016 годом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил главный токсиколог Минздрава Азер Магсудов.

По его словам, если в 2016 году с диагнозом «отравление угарным газом» в медицинские учреждения поступили 455 человек, то в 2017 году число таких случаев составило 207.

«Один человек из числа отравившихся скончался».

А.Магсудов также отметил, что в связи с лекарственным отравлением в этом году поступило 1100 обращений, 602 человека проходили лечение в отделении токсикологии Клинического Медицинского Центра:

«Причинами тяжелого отравления является прием препаратов, не назначенных врачом, а также превышение дозы. Мы рекомендуем пациентам не принимать лекарства без рецепта и медицинского обследования».

Э.Ш.

