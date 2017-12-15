Турция будет прилагать усилия для отмены решения Трампа по Иерусалиму – Эрдоган

2017-12-15 16:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция будет прилагать усилия для отмены решения Трампа по Иерусалиму, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, вопрос о признании США Иерусалима столицей Израиля будет вынесен на обсуждение Совета безопасности ООН.

«Признание Иерусалима столицей Израиля незаконно, и мы верим, что США отменят свое решения», - сказал Эрдоган.

Отметим, что 13 декабря в Стамбуле состоялся саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима, в котором приняли участие главы государств стран-членов организации.

Согласно резолюции, принятой по итогам саммита, Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины.

ОИС также призывает все страны осудить принятое США решение признать Иерусалим столицей Израиля.